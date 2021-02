Tiktok : Dazharia Shaffer, jeune star du réseau retrouvée morte

Dazharia Shaffer avait seulement 18 ans quand elle s'est ôtée la vie.

par Team Mouv'

Une jeune fille de 18 ans, star du réseau Tiktok, célèbre pour ses challenges et autres divertissements, exclusivement sous format vidéo, a été retrouvée morte il y a quelques jours .

Détresse psychologique

Plus connue sous le diminutif de Dee, la jeune fille s'est suicidée selon des sources proches, comme le rapporte Complex. C'est son père qui a annoncé la nouvelle sur le compte Tiktok de sa fille pour avertir les 1,6 millions de fans qui la suivaient du drame qui venait de se produire . "Je veux simplement remercier tout le monde pour votre amour et soutien envers ma fille . Malheureusement, elle n'est plus parmi nous et s'en est allée vers un monde meilleur . " pouvait - on lire sur la dernière publication .

Dans un autre message bouleversant le père endeuillé a également déclaré : "J'aurais aimé qu'elle me parle de son stress et de ses pensées suicidaires . On aurait pu s'en sortir . Je veux juste te tenir encore une fois dans mes bras ma puce . Maintenant je rentre à la maison et tu n'es plus là à m'attendre . Je dois te laisser voler avec les anges . "

Si les raisons qui ont motivé cet acte n'ont pas été formellement révélées, un détail des plus troublant vient rajouter au sordide de l'affaire . En effet, comme le rapporte Complex, le jour avant sa mort, Dazharia Shaffer avait partagé quelques vidéos sur son compte Instagram avec la légende "Dernier post" .