Théo Luhaka : victime de violences policières, il sort un album pour avancer

Quatre ans après "L'affaire Théo", Théo Luhaka victime de violences policières sort un album.

par Team Mouv'

L'affaire Théo résonne encore dans les esprits tant sa gravité est importante . C'était en février 2017 à Aulnay - sous - Bois ( 93 ) , la vie deThéo Luhaka bascule tragiquement . Blessé très grièvement lors de son interpellation, une expertise médicale confirmant "une infirmité permanente", Théo deviendra l'un des symboles des violences policières .

On va essayer de retrouver le vrai Théo . Le vrai Théo, il est plein de projets, il est plein de rêves . À un moment donné, il faut faire un choix . Soit on vit, soit on meurt . Mon cœur bat encore . J'ai envie . On essaie de vivre .

La musique pour avancer

Aujourd'hui, quatre ans après les faits, le jeune Théo souhaite avancer et se reconstruire, et c'est dans la musique qu'il a trouvé refuge. Le jeune homme aujourd'hui âgé de 26 ans et handicapé à vie, ne peut plus travailler, conséquences des graves séquelles laissées par son agression . Déterminé à avancer, il s'est confié à BFMTV :

"C'était plus une thérapie personnelle . Parce que pour avancer, il faut savoir parler__ . Beaucoup de gens me demandent comment je vais . Ça n'ira plus jamais, dans le sens où je suis handicapé à vie . Je pourrai toujours aller mieux qu'hier . Mais ça n'ira plus jamais comme avant . "

Une manière d'exorciser cette terrible épreuve traumatisante, mais aussi pour honorer les personnes qui l'ont soutenu et ont porté leurs voix pour Théo :

"Il y a des gens qui sont partis faire des manifestations, des parents qui se sont levés . . . Je ne pouvais pas rester comme ça, sans ( donner de ) nouvelles, faire le mort . "

Son album sortira le 19 février prochain.