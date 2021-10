The Weeknd devient ambassadeur de l'ONU

The Weeknd devient le nouvel ambassadeur de bonne volonté du Programme Alimentaire Mondial de l'Organisation des Nations Unies.

par Team Mouv'

The Weeknd a rejoint la famille du Programme alimentaire mondial ( PAM ) en tant qu'ambassadeur de bonne volonté lors d'une cérémonie spéciale tenue à Los Angeles .

David Beasley, le directeur exécutif du PAM, s’est dit "ravi" d'accueillir The Weeknd dans la famille du PAM . "Sa compassion et son engagement à aider les personnes les plus affamées du monde sont vraiment inspirants", a déclaré M . Beasley .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies fait un travail urgent et important pour changer et sauver des vies au quotidien et je me sens passionnément à l'idée de lutter contre la faim dans le monde et d'aider les personnes dans le besoin . Notre partenariat est une extension authentique de tous nos efforts et intentions pour aider les personnes dans le besoin et mettre fin à tant de souffrances", a déclaré la superstar de la pop .

The Weeknd, un engagement fort

The Weeknd a fait 3 millions de dollars de dons à plusieurs organisations au cours de la dernière année . Plus récemment, il a fait un don de 1 million de dollars au Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour les victimes du conflit en Éthiopie .

Il rejoint également d'autres ambassadeurs internationaux comme Kate Hudson et Michael Kors, qui plaident aussi pour l'éradication de la faim dans le monde . L'ONU fournit chaque année une aide alimentaire vitale à plus de 100 millions de personnes dans plus de 80 pays .