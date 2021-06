Teyana Taylor : première femme noire élue "femme la plus sexy du monde"

Le magazine Maxim a nommé Teyana Taylor : femme la plus sexy du monde ! C'est la première fois qu'une femme noire est placée en haut du classement.

par Team Mouv'

Teyana Taylor est avant tout une artiste possédant une palette de talents assez large, elle est auteure - compositrice - interprète, actrice, danseuse, chorégraphe et réalisatrice . A 30 ans, elle a déjà eu plusieurs vies, en couple avec le basketteur : Iman Shumpert, ils sont parents de deux enfants . La jeune femme vient d'intégrer un club spécial, celui des femmes les plus sexy du monde .

C'est le magazine mensuel masculin : Maxim, connu pour ses photographies dénudées de célèbres actrices, chanteuses ou modèles qui a décidé de consacré Teyana en la plaçant tout en haut du classement. Ainsi, Teyana rejoint Miley Cyrus, Taylor Swift, Katy Perry, Christina Aguilera, Hailey Baldwin et bien d'autres . La jeune femme a souhaité réagir sur son compte Insta dans un long post :

Quelqu’un peut me pincer ! ! ! ! Maxim Hot 100 pour être nommée 'femme la plus sexy du monde' en vivant littéralement dans la peau dans laquelle je suis . WOW . . . .

Les coulisses du shooting

Teyana Taylor pose le décor, elle venait de déposer sa fille à l'école avant d'arriver au shooting : "Je venais juste de déposer JUNIE à l'école avant de me rendre directement au tournage ; pantalon de survêtement, bonnet et veste militaire . Mes cheveux n'étaient pas coiffés pour un 'tournage' parce que j'avais prévu de mettre une perruque et je n'avais pas de maquillage . "

Gilles Bensimon, le photographe et son équipe attendaient Teyana, quand elle est arrivée le photographe lui a demandé de rester telle qu'elle était : dans les mêmes vêtements et sans maquillage. Une requête qui a troublé Teyana comme elle l'explique dans son post :

J'ai dit 'HUH ? ! ' Eh bien laissez - moi au moins commencer mon maquillage . . . . Il a dit non, 'ma chère, c'est pur' .

Puis, l'artiste s'est dit : "Je vais être la femme la plus sexy du monde en pantalon de jogging et en bonnet . Aussi confuse que je l'étais, mon cœur a fondu . . . Embrassez - vous et aimez - vous pour qui et ce que vous êtes . "