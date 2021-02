Tatouages : 75% des encres utilisées en France présentent un risque sanitaire élevé

Une récente étude a montré la dangerosité de certaines encres utilisées dans des salons de tatouage.

par Team Mouv'

17% des Français sont tatoués et on compte plus de 5000 salons de tatouages en France . C'était le constat de Debattle en janvier, et une récente étude montre que cette pratique ultra populaire n'est pas sans présenter certains risques . En effet, ce seraient 75% des encres utilisées en France qui présenteraient un risque sanitaire élevé.

5 encres sur 20 répondraient aux normes sanitaires en vigueur

C'est l'UFC - Que Choisir, une association à but non lucratif "au service des consommateurs pour les informer, les conseiller et les défendre" qui a réalisé cette étude, rapportée par France Info, sur les encres les plus utilisées à travers la France dans les salons de tatouage . Sur les 20 encres les plus utilisées, seules 5 répondraient aux normes sanitaires en vigueur ( soit bien 75% d'encres présentant potentiellement des risques ) . C'est donc 15 encres qui contiendraient des "colorants interdits et des composants cancérigènes" .

Parmi les réglementations sanitaires utilisées par l'asso pour arriver à cette conclusion, il y a l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage et d'autres réglementations édictées à l'échelle européenne . Vous pouvez retrouver la liste de ces produits dangereux sur le site de l'UFC - Que Choisir.