Tati Barbès : le magasin emblématique va se transformer en logements sociaux

Dans le cadre du plan "Réinventer Paris", le magasin Tati dans le quartier Barbès à Paris pourrait bien être changé en logements sociaux, au même titre que d'autres bâtiments de la capitale.

par Team Mouv'

Alors que l'on sait depuis quelques temps déjà que l'emblématique magasin Tati du quartier de Barbès à Paris fermera bientôt ses portes, il se pourrait bien que son bâtiment soit réaffecté pour une très bonne cause . Selon l'adjoint au logement de Paris, cette transformation ferait partie de la troisième édition du plan "réinventer Paris" .

Cette troisième "réinvention" de Paris passerait cette année par la transformation de plusieurs bâtiments ( publiques et privés ) en logements sociaux. L'AFP rapporte que l'objectif de cet appel à projet "est de transformer des bureaux vacants en logement" et concernerait pas moins de 6 bâtisses au total, dont Tati et le siège historique de l'Assistance - Publique - Hopitaux - de - Paris . Le magasin Tati à lui seul représente 6 . 500 m2 qui seraient au moins partiellement allouées à la création de ces logements sociaux . La fermeture de cette véritable institution du 18e avait été annoncée en juillet 2021 par le groupe GPG .

Cet appel d'offre intervient dans un contexte de pandémie, alors que le télé - travail s'installe comme une pratique qui risque de survivre au Covid ( pour le meilleur et pour le pire ) . Compte tenu de cette pérennisation du télé - travail, il semble que les entreprises sont logiquement moins enclines à louer des bureaux ( une baisse qui avoisinera probablement les 25% dans les prochaines années ) , ce qui permettrait justement d'en transformer une partie en logements .