T-Pain pousse un coup de gueule contre les rappeurs qui font "tous" la même chose

Le rappeur T-Pain dénonce le manque d'originalité dans le hip hop, il a déversé toute sa colère lors d'un livestreaming sur Twitch.

T - Pain a poussé un énorme coup de gueule, il dénonce ! Le rappeur a profité d'un live sur Twitch, repéré par Rap - up . com, pour s'exprimer sur les nouvelles générations de rappeurs et il ne mâche pas ses mots :

Vous n'êtes pas originaux . Donnez - moi des trucs originaux .

Gros ras le bol

T - Pain est vénère, le rappeur possède son label, Nappy Boy Entertainment, sur lequel sont engagés plusieurs artistes, notamment Travie McCoy, il reçoit régulièrement des maquettes et s'adresse directement aux jeunes rappeurs en herbe, il a des noms :

"Faites de la musique différente. Nous avons déjà toute la merde que vous faites . Nous l'avons déjà . Lil Uzi Vert le fait déjà . Lil Baby le fait déjà . DaBaby le fait déjà . C'est littéralement deux mecs avec "baby" dans leur nom qui font déjà toute la musique que vous voulez . Faites autre chose . C'est tout ce que nous voulons .__"

T - Pain a déclaré qu'il en avait assez que les gens lui envoient "la même fu * * in' musique que tout le monde fait".

Arrêtez de m'envoyer ces conneries . Et ensuite se mettre en colère quand je n'aime pas ça .

Le rappeur ne veut pas passer pour un réac', il a de l'estime pour la nouvelle génération :

Je ne dis pas que la musique de cette génération est pire que les autres .

T - Pain argumente : "Je n'en ai rien à foutre des chiffres parce que je sais que toute cette merde peut être achetée . . . Mais j'aimerai que vous fassiez quelque chose de différent avec votre putain de musique" .

Le message est clair :"Faites quelque chose que je n'ai pas entendu ( . . . ) Donnez - moi quelque chose qui va signifier quelque chose . "

Il y a quelques temps, T - Pain a fait une révélation concernant ses débuts, une réflexion de Usher sur sa musique, lui avait valu 4 ans de dépression . Usher lui avait dit : "Je vais te dire une chose mec, tu as vraiment foutu la musique en l’air . Ouais mec, tu as vraiment foutu la merde pour les vrais chanteurs . ". T - pain a popularisé le logiciel Auto - Tune qui modifie la voix, ce qui a lancé un effet de mode dans l'industrie de la musique .