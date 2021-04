Superman : un exemplaire du premier comics, vendu à un prix astronomique

Une édition rare d’Action Comics #1 a été vendue pour un montant record de 3,25 millions de dollars (soit 2,74 millions d'euros). Il n'en existe qu'une centaine d'exemplaires sur terre.

par Team Mouv'

Le Comics serait une valeur refuge ? visiblement, si vous possédez un exemplaire d'Actions Comics # 1 vous êtes assis sur un matelas de billets ( très épais ) . Il s'agit d'une édition rare et très bien conservée dans laquelle on découvre Superman, future icône culturelle américaine et mondiale . Actions Comics # 1 se présente comme un petit fascicule vendu initialement pour 10 cents. Publié en 1938, on découvre les origines et l'arrivée sur Terre du super - héros, jusqu'à sa transformation en Clark Kent .

Les enchères se sont envolées, c'est Vincent Zurzolo, qui a été chargé de négocier la vente pour le compte du site en ligne ComicConnect . com. Il estime que cette bande dessinée peut être considérée comme "le début du genre superhéros" dans le monde de la bande dessinée .

Vincent Zurzolo était en charge de la vente, il pose ici avec un exemplaire d'Action Comics vendu pour 3 millions de $ - Creative Commons/Gary Dunaier

Une pièce maitresse de la Pop Culture

Superman apparait pour la première fois dans cet exemplaire, ses créateurs sont âgés de 17 ans, deux camarades de classe qui deviendront le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Shuster. L'actualité est difficile, le monde s'apprête à plonger en pleine guerre mondiale et Superman trouve un écho retentissant, il se pose comme un justicier qui s'attaque aux méchants corrompus .

Repéré par Le Figaro, Yann Graf, éditeur chez Urban Comics, déclarait en 2013, à l'occasion du 75e anniversaire de "l'homme d'acier" :

"La couverture reste mythique et le numéro collector . Sélectionnée au départ en tant que bouche - trou, l'histoire inaugurale de Superman pose les bases de ce qui va devenir le genre du comic book de super - héros : double identité, costume bigarré, cape volant au vent, musculature d'acier, superpouvoirs et blason flamboyant . Le succès est immédiat . Superman, contre toute attente, entre dans la légende__" .

ComicConnect enregistre son sixième record mondial .