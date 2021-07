"Super Mario 64" : une cartouche vendue à un prix record

C'est la première fois qu'un jeu vidéo atteint une somme pareille, une cartouche scellée de "Super Mario" sur Nintendo 64 a franchi la barre du million de dollars lors d'une vente aux enchères.

Le monde du rétro gaming ne s'est jamais aussi bien porté, le marché des enchères s'est emparé de la tendance . Un record a été battu, une cartouche scellée de "Super Mario" pour console Nintendo 64 a été vendu pour 1 . 56 million de $ . Le jeu date de 1996 et utilise pour la première fois la 3D . La maison d'enchères américaine Heritage Auctions était en charge de la transaction, Eric Bradley, un porte - parole de la société basée à Dallas, au Texas ( Etats - Unis ) a déclaré à l'AFP :

C'est le premier jeu à jamais avoir été vendu aux enchères pour plus d'un million de dollars .

A l'instar des cartes Pokemon, les jeux vidéo sont notés selon des critères très stricts, cette cartouche a été évaluée par la société d'expertise de jeu vidéo Wata comme :

La seule copie connue à recevoir la note de 9 . 8 A + + .

Il s'agit, comme le souligne Eric Bradley, de "la plus haute que pouvait recevoir un jeu vidéo rétro".

En effet, pour obtenir la note la plus haute, le jeu doit être dans sa boîte d'origine, qui elle - même doit être en excellent état . La valeur augmente encore si la boite n'a jamais été ouverte . La rareté du jeu est évidement un critère déterminant, par exemple, la cartouche du jeu Tetris de Sega sur Megadrive peut valoir jusqu'à 3000 euros. Les cartouches Or et Argent du Nintendo World Championship ( cartouches utilisées lors de compétitions officielles ) peuvent valoir jusqu'à 30 . 000 euros .