Subway : un test ADN indique qu'il n'y a aucune trace de thon dans le sandwich au thon

Coup dur pour Subway ! Une enquête réalisée par le New York Times révèle, tests ADN à l’appui, que les sandwichs au thon ne contiennent aucune traces de thon mais cela ne signifie pas pour autant l’absence réelle du poisson

par Team Mouv'

C'est une mauvaise publicité pour l'enseigne américaine de sandwichs Subway, une enquête menée par le New York Times vient de révéler l'absence de thon dans le sandwich au thon, ce qui est assez fâcheux . . . Un journaliste a envoyé près de 60 échantillons de sandwichs au thon Subway provenant de trois différents établissements Subway de Los Angeles, à un laboratoire d'analyse génétique .

Les tests ADN n’ont révélé aucune trace de thon .

Attention, ces résultats ne signifient pas l’absence réelle du poisson dans les sandwich, un porte - parole du laboratoire a déclaré au Times qu'il y avait deux conclusions différentes :

"L'une, c'est qu'il est si lourdement traité que tout ce que nous avons retiré, nous n'avons pas pu l'identifier . Ou bien nous en avons récupéré et il n'y a tout simplement rien qui ressemble à du thon__ . "

Une action collective vise Subway

Selon le site d'informations The Hill, une action collective est en cours, une plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de Californie en début d'année . Les plaignants allèguent que Subway prétend vendre du thon listao et du thon albacore pêchés de manière durable, mais en fait, ils vendraient au contraire : "un mélange qui passe de manière trompeuse et malhonnête pour être conforme à ses déclarations aux acheteurs, mais qui ne l'est pas en réalité" .

En février dernier, Inside Edition a effectué un test similaire auprès d'un laboratoire basé en Floride, des échantillons provenant de trois établissements Subway de New York ont été testé et cette fois - ci :

Les sandwichs au thon de Subway contenaient du thon .

De plus, Subway a réfuté ces résultats, pour quelles raisons vouloir faire des économies sur un produit déjà si bon marché, comme l'indique un ancien employé :

"Je m’occupais du thon tout le temps . Les ingrédients sont sur l’emballage et le thon est une viande relativement bon marché . Il ne servirait à rien de fabriquer du thon de remplacement pour le rendre moins cher . "

Subway a affirmé dans un courriel adressé au Times qu'il "livre du thon 100 % cuit dans ses restaurants, qui est mélangé à de la mayonnaise et utilisé dans des sandwichs, des wraps et des salades fraîchement préparés qui sont servis et appréciés par nos clients".

La guerre du thon est déclarée, car s'il ne s'agit pas de thon, de quoi s'agit - il ?