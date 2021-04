Stavo lance son association humanitaire

En plus de la musique, Stavo se lance dans un nouveau projet important : l'humanitaire.

par Team Mouv'

On connaissait Stavo le faiseur de tubes, maintenant on découvre Stavo, l'homme engagé . En effet, le membre de 13 Block vient de lancer sa propre association humanitaire, qui porte le nom de FONDATION STAVO INTERNATIONAL . Celle - ci a été lancée mi - mars, avec un premier post publié sur le compte Instagram officiel de l'association .

Cette association a pour but principal d’apporter une aide aux plus démunis, mais pas que . En description, on peut lire les différentes missions pour lesquelles vont s'engager les membres de l'association : "La Fondation STAVO international est tournée vers les autres et poursuit un objectif d’aide aux populations qui en ont besoin, qu’elles se trouvent en France ou à l’étranger . Les possibilités sont multiples : apporter de l’assistance aux personnes pauvres, sinistrées ou victimes de conflits et de guerre, s’occuper des sans - abris, contribuer à l’amélioration des conditions de vie et des besoins vitaux" .

Toujours sur Instagram, canal par lequel l'association communique, on apprend qu'ils organiseront prochainement des maraudes dans Paris : "Nous allons avoir besoin de vous très bientôt La F . S . I va effectuer une maraude dans les rues de Paris nous récoltons tout vos dons n’hésitez pas à nous contacter . "

Toutes les informations sur la Fondation Stavo sont à retrouver sur le compte Instagram officiel.