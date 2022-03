Soso Maness rend visite à des enfants de l’association Mill’autisme

Soso Maness a rendu visite à deux enfants de l'association Mill’autisme.

par Team Mouv'

Après avoir reçu Soprano, l'association Mill’autisme a eu le droit à la visite d'un autre rappeur marseillais : Soso Maness. De passage dans la ville pour une soirée à la discothèque l’Exes le samedi 26 février, l'artiste a pris de son temps pour la bonne cause.

Le dimanche 27 février, Soso Maness a pu passer du temps avec deux enfants de l'association Mill’autisme, pour un moment d’échange, de partage mais aussi d’écoute, comme l'explique l'association.

Un rappeur au grand coeur

Betty Gonzalès, présidente de Mill’autisme confie qu'"il a été à leur écoute et très concerné. Il m’a beaucoup posé de questions sur l’autisme, sur les attentes des parents sur l’évolution des enfants, sur la prise en charge en France, il a été vraiment très sensible. C’était vraiment un moment agréable avec une personne très simple et très sympathique : un rappeur au grand cœur !"

Le rappeur a même pris le temps de faire une vidéo, disponible ci-dessous. Et sinon dans le reste de son actualité, Soso Maness a rejoint le line-up de Solidays avec Gazo ou encore Niska.

