Soolking partage une cagnotte pour apporter de l’aide aux malades COVID en Algérie

La situation sanitaire en Algérie se dégrade considérablement, le gouvernement a pris des mesures de restrictions supplémentaires pour enrayer la propagation du variant Delta. Soolking, l'enfant du pays se mobilise !

par Team Mouv'

La crise sanitaire est toujours bien présente dans le monde, l’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé sur sa page Facebook que "le variant Delta a supplanté tous les autres variants circulant jusque - là, représentant 71 % des virus en circulation". L’Institut prévoit "un taux supérieur à 90 % dans les semaines à venir". La situation est alarmante, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé via un communiqué, l'intensification de la campagne de vaccination avec :

"L’objectif immédiat de vacciner 2,5 millions de personnes à Alger et 50 % des populations des wilayas d’Oran, Constantine, Sétif et Ouargla ( les régions les plus touchées ) " .

La recrudescence des cas de contaminations et des hospitalisations ont eu pour conséquence une saturation des services hospitaliers. Plusieurs grand hôpitaux manquent d’oxygène en raison notamment de problèmes de gestion des stocks et de distribution . C'est sur ce dernier point que l'artiste Soolking donne de la voie, il a relayé une cagnotte, initiée par l'association des Étudiants et Cadres Algériens de France qui permettrait l’achat de matériel d’oxygénothérapie :

En parallèle, le couvre - feu est étendu, les salles de sport, maisons des jeunes, centres culturels, espaces récréatifs et surtout les plages seront fermées dans 35 préfectures. Cafés et restaurants ne pourront plus servir à table et devront se limiter uniquement à la vente à emporter . Enfin, les transports urbains publics et privés seront suspendus durant les week - ends sur l’ensemble du territoire .