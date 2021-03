Snoop Dogg se moque de la chute de Joe Biden dans les escaliers d’Air Force One

Le président américain s’est pris les pieds dans le tapis trois fois en voulant monter dans l’avion présidentiel. Joe Biden s’est fait troller sur les réseaux sociaux. Même Snoop Dogg s’y est mis !

par Team Mouv'

C’est une habitude depuis plusieurs mandats maintenant, les présidents américains montent toujours dans Air Force One au petit trot, un moyen de prouver sa forme physique . Une montée des marches trois par trois d’autant plus importante pour Joe Biden, souvent critiqué pour son âge avancé durant la campagne présidentielle . Surnommé "Oncle Joe" ou "Sleepy Joe", les 78 ans du président font encore débat et encore plus depuis qu’il s’est cassé le pied en jouant avec son chien .

Autant dire que ce triple trébuchement ne va pas améliorer son image . Le 19 mars, à l’occasion d’un déplacement à Atlanta, Joe Biden se lance sur les marches d’Air Force One . Arrivé à mi - chemin, il trébuche plusieurs fois avant de se reprendre et de finir son ascension en s’aidant des deux rampes de l’escalier . Sa dignité ébranlée, il salue les militaires présents sur le tarmac une dernière fois et s'engouffre dans l'avion .

Snoop s'y met aussi !

Forcément l’image a fait le tour du monde en un rien de temps et les mèmes, trolls et autres GIF ont rapidement fleuri sur les réseaux . Même Snoop Dogg y est allé de sa gentille moquerie. Il a publié une vidéo sur son compte Instagram ce dimanche dans laquelle on voit Biden utiliser un monte - escalier automatisé pour accéder à son avion . Dans la légende, Snoop achève le président : "J’ai pris un de ces trucs pour ma mère et ça lui permet de glisser en douceur, t’as trouvé un bon truc là Joe ."