Snoop Dogg : de nouveau grand-père, il fait écouter du Bob Marley à son petit-fils

Snoop Dogg est un grand artiste et un grand-père attentionné, il a posté sur son compte instagram une vidéo de son dernier petit-fils dans laquelle il initie le petit à écouter les meilleures vibes, celles d'une autre légende : Bob Marley.

Si on connait Snoop Dogg comme une légende du rap West Coast et acteur majeur de la scène Hip Hop, il est aussi le père de 4 enfants qu'il a eu avec son amour de lycée, Shante Taylor et depuis 2015, il est grand - père !

Snoop Doog pour la scène et Calvin Cordozar Broadus Jr pour l'état civil, à bientôt 50 ans, il est un jeune papy . La famille Broadus a accueilli le 21 février 2021, un nouveau membre . Il s'agit de Sky Love, né de Corde Broadus et de sa compagne, Soroya. L'arrivée de Sky Love rend très fier papy Snoop, qui a décidé de lui enseigner très tôt les bons réflexes d'écoute, on le voit bercer l'enfant, le sourire aux lèvres sur un son de Bob Marley :

Ce bébé arrive quelques mois après une terrible épreuve puisque Corde et Soraya ont perdu un enfant âgé de 10 jours . Comme une bénédiction, l'heureux papa, reconnaissant, a annoncé la belle nouvelle :

Bienvenue à mon fils en bonne santé, Sky Love ( . . . ) RIP à ceux qui sont décédés aujourd'hui ( . . . ) Le cercle de la vie . Telle est la vie .

Ce drame a particulièrement affecté Snoop qui est toujours très heureux de poster des clichés le montrant en famille .

La relève est assurée !