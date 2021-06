Kim Kardashian : sa marque "SKIMS" habillera les athlètes des USA aux JO

Les Jeux Olympiques d'été se dérouleront à Tokyo du 23 juillet au 8 août, Kim sera de la partie, du moins SKIMS, sa ligne de sous-vêtements qui habillera les athlètes et para-athlètes féminines américaines.

par Team Mouv'

Le business de Kim se porte bien, et va encore gagner en prestance puisque c'est officiel, la ligne de sous - vêtements SKIMS habillera les 626 athlètes féminines de l’équipe américaine . Kim a annoncé la nouvelle par une série de Tweet :

"Je suis honorée d’annoncer que @SKIMS conçoit les sous - vêtements, pyjamas et vêtements de détente officiels de l’équipe américaine pour les athlètes cette année à Tokyo et les mêmes pièces seront disponibles dans une collection capsule sur SKIMS . COM . "

Kim Kardashian est très attachée aux Jeux Olympiques, de par son histoire familiale, comme elle l'explique sur ses réseaux . En effet, Caitlyn Jenner, son beau - père a été un athlète masculin, spécialiste du décathlon dans les années 1970, médaillée d'Or lors des Jeux olympiques d'été 1976 à Montréal et améliorant trois fois consécutivement le record du monde de la discipline de 1975 à 1976 .

"Depuis l'âge de 10 ans, mon beau - père m'a raconté chaque détail des Jeux olympiques__ . En regardant les athlètes concourir, je comprenais de mieux en mieux le dévouement et l'honneur que représentait le fait de participer aux Jeux olympiques . "

Les articles disponibles comprendront des boxers, brassières, des slips extensibles, des débardeurs, des t - shirts et des leggings . Une collection capsule en édition limitée pour le commun des mortels sera disponible le 12 juillet . Kim a également salué les athlètes qui ont posé pour cette campagne : Alex Morgan, Dalilah Muhammad, A'ja Wilson, Scout Bassett, Haley Anderson et d'autres .

