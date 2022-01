Sécurité : Pécresse veut "ressortir le Kärcher de la cave"

Valérie Pécresse, paraphrasant Nicolas Sarkozy, dit vouloir "ressortir le Kärcher de la cave".

par Team Mouv'

Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle 2022, a repris les mots de Sarkozy en déclarant vouloir "ressortir le Kärcher de la cave".

La présidentielle 2022 se rapproche, et les candidats multiplient les déclarations fracassantes, allant chacun de son expression. Mais c'est celle d'un précédent Président qu'a utilisée Valérie Pécresse : en effet, celle-ci s'est saisie de l'expression de Nicolas Sarkozy, affirmant qu'elle voulait "ressortir le Kärcher de la cave".

Les quartiers, ennemis numéro 1 de la campagne LR

Dans une interview accordée à La Provence, Valérie Pécresse précise son plan de campagne et montre que la sécurité, préoccupation majeure de ses électeurs, sera bien un de ses chevaux de bataille. Pour la présidente de la région Ile-de-France, il faut "traquer" et "harceler" les "voyous". Pour elle, "il s’agit de remettre de l’ordre dans la rue".

Des paroles qui rappellent les propos tenus par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était Ministre de l'Intérieur. Celui-ci avait en effet déclaré en mai 2005, après la mort de Ahmed Hammache, un enfant de 11 ans tué dans son quartier : "dès demain, on va nettoyer au Kärcher la cité. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra, mais ça sera nettoyé".

Les "quartiers" seront donc un des leitmotiv de Valérie Pécresse, qui compte "instaurer l'impunité zéro", ainsi "qu'une politique de sanctions rapides" et "une reconquête des territoires". Celle-ci souhaite également instaurer des peines "d’un an incompressible pour toute agression sur un policier ou un gendarme", et ouvrir 20 000 places en prison.

Des propos chocs, qui risquent de faire réagir l'opposition. Valérie Pécresse doit tenir un meeting à Cavaillon en Provence-Alpes-Côte d'Azur ce jeudi 6 janvier.