Salt Bae poursuivi pour 5 millions par un artiste de Brooklyn

Salt Bae n'aurait pas reçu l'autorisation pour utiliser l'image lorsqu'on le voit saupoudrer son sel.

par Team Mouv'

Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gökçe, est poursuivi pour violation de droit d'auteur pour une oeuvre d'art . Il s'agit de son image signature très célèbre, lorsqu'on le voit saupoudrer son sel . C'est d'ailleurs ce geste qui l'a rendu très connu sur les réseaux sociaux, et dans le monde de la restauration .

La plainte a été déposée lundi 12 avril dans le district sud de New York, et a été portée par l'artiste William Hicks, basé à Brooklyn, selon les informations relayées par Complex. Le plaignant réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts et affirme que Salt Bae a utilisé son art sans autorisation sur les menus, les sacs à emporter, les étiquettes de ses assaisonnements, les présentoirs des menus et les enseignes numériques dans des steakhouses en Turquie, en Grèce et aux Émirats arabes unis .

Selon les informations, Salt Bae aurait chargé l'artiste William Hicks ainsi qu'un autre artiste ( Joseph Iurato ) en 2017, de concevoir cette peinture murale pour un Nusr - Et Steakhouse basé à Miami . La peinture en question est d'ailleurs présente dans plusieurs autres restaurants appartenant à Nusret Gökçe . Affaire à suivre .