La ministre des Sports défend Youssoupha, critiqué par le RN pour l'hymne des Bleus

Vivement critiqué par le Rassemblement National, Youssoupha a reçu un soutien de poids.

Honoré d'avoir été choisi pour chanter la bande - annonce de la liste des 26 Bleus pour l'Euro 2020, Youssoupha ne pensait pas recevoir des critiques de certains politiciens . . .

La ministre des sports au soutien de Youssoupha

En effet, Jordan Bardella ( RN ) , s'est attaqué au rappeur sur France Info en affirmant que la Fédération française de foot avait "cédé à une partie racaille de la France" . Fière du choix de prendre Youssoupha, la Roxana Maracineanu, la ministre des sports lui a apporté son soutien sur BFMTV avec la meilleure des réponses :

"__Youssoupha est un chanteur militant qui dénonce le racisme et qui est pour la diversité . Cela tombe bien parce que le sport partage ces valeurs, et plus spécifiquement la Fédération française de football, qui défend, dans son équipe de France qualifiée pour l'Euro, cette pluralité, cette représentativité des différents visages de la France . Et cela tombe bien puisque Youssoupha met le maillot et le drapeau de l'équipe de France comme un trait d'union entre tous ces joueurs qui participeront à l'Euro ."

De la récupération politique

Avant de de répondre directement à Bardella :

"Evidemment de mon point de vue, c’est un bon choix . Quand vous dites que monsieur Bardella dénonce ce choix, je dis plutôt qu’il le récupère pour encore une fois répandre des idées de séparatisme, de haine et de violence dans notre société. "

Grosse force à Youssoupha, car nous on a vraiment validé cet "hymne" qui on espère aidera les Bleus à gagner l'Euro cet été !