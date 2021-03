Roselyne Bachelot tacle la cérémonie des César : "c'est navrant"

La ministre de la culture Roselyne Bachelot a déploré le côté "meeting politique" de cette 46ème cérémonie des César.

par Team Mouv'

Cette 46ème cérémonie des César restera forcément dans les mémoires . Après les polémiques de l'année précédente et en plein milieu d'une pandémie aux conséquences désastreuses pour le secteur du cinéma en particulier, c'est en toute logique que les prises de paroles se sont vues largement teinter de politique. Et ça, la ministre de la culture Roselyne Bachelot l'a déploré .

La ministre de la culture déplore l'image du cinéma français qui a été renvoyée à l'international

"Ce qui m'a frappé, c'est que finalement, le côté "meeting politique" de cette affaire a nui à l'image du cinéma français, alors qu'il est massivement aidé", a - t - elle expliqué sur RTL, comme le rapporte l'AFP . Elle continue : "le cinéma, c'est une industrie, culturelle et créative . Les César sont une vitrine pour vendre notre cinéma à l'international . Est - ce que vous voyez l'image que cela a donné? C'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail" .

Visiblement, les nombreuses références à un abandon de la culture par le gouvernement français n'ont pas plu à la ministre qui avance le chiffre de 1,2 milliards d'euros d'aide apporté à au cinéma en 2020 selon l'AFP . On parle bien sur notamment de la remise du César du meilleur costume par l'actrice Corinne Masiero, qui est arrivée sur scène avec un costume de Peau d'âne, qu'elle a eu tôt fait de retirer, se retrouvant ainsi complètement nue, les phrases "No culture, no future" et "rends - nous l'art, Jean" marquées sur le corps .