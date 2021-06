Rohff interpelle et tacle l'agresseur raciste du livreur de Cergy

Rohff s'est longuement exprimé sur Instagram, suite à l'l'agression raciste d'un livreur à vélo à Cergy.

par Team Mouv'

Depuis ce week - end, la vidéo de l'agression raciste d'un livreur à vélo devant un restaurant de Cergy circule sur les réseaux . Filmé par une voisine, un jeune homme insulte un livreur qu'il vient de frapper ainsi que la femme qui a assisté à l'agression depuis sa fenêtre . L'homme balance des insultes racistes pendant de longues minutes .

De nombreuses personnalités ont réagit après ces gestes inqualifiables . Après Sam's, c'est le rappeur Rohff qui s'est exprimé sur son compte instagram, en partageant une story. Dans sa story, Rohff s'adresse directement à l'agresseur : "Pourquoi te sens - tu supérieur ? Qu'as - tu de plus qu'un être humain ?" il ajoute plus loin "Redescend sur Terre, apaise ton coeur, demande pardon pour le sang que tu as fais couler gratuitement . Trouve une raison sage de le réparer . "

La story Instagram de Rohff

L'agresseur appréhendé

Selon les informations du Parisien, l'homme suspecté d'être l'auteur d'une agression dimanche à Cergy - Pontoise à l'encontre d'un livreur d'Uber Eats a été interpellé vers 12h45 dans le Xe arrondissement de Paris ce mardi 1er juin . Toujours selon les mêmes informations, le suspect, âgé de 23 ans, est déjà connu des services de police et de justice, avec une vingtaine de mentions à son casier judiciaire . L'homme était suivi par les policiers avec la géolocalisation de son téléphone portable .