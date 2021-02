The Rock, futur président des Etats-Unis ?

Dwayne "The Rock" Johnson pourrait bien se lancer en politique très prochainement...

par Team Mouv'

Inutile de dire que depuis quelques années, plus rien ne nous étonne en terme de politique aux Etats - Unis. Il est clair que l'élection de Donald Trump et son bouton Coca - Cola installé dans le bureau Oval ont achevé de renouveler les standards pour un président des Etats - Unis . En ce sens, ce sont des personnalités du divertissement telles que Kanye West qui s'étaient senties poussé des ailes pour se présenter aux dernières élections . Et c'est pas fini !

J'envisagerais de me présenter aux élections présidentielles si c'était ce que voulait la population

Aujourd'hui, ce n'est autre que The Rock qui pense sérieusement à une carrière en politique . C'est dans une interview pour USA Today que Dwayne Johnson s'est exprimé sur cette velléité ancienne, et sur ce qu'il lui faudrait pour sauter officiellement le pas : "J'envisagerais de me présenter aux élections présidentielles si c'était ce que voulait la population__ . Je le pense réellement, je ne prends pas ma réponse à la légère . Il reviendrait à la population de décider . Donc je vais attendre et écouter . J'aurais mon doigt sur le pouls et mon oreille sur le sol".

Ce n'est pas la première fois que l'ancien catcheur devenu star d'Hollywood pense à se lancer dans la politique, rapporte le site spécialisé B - R. En 2018, Johnson avait déjà expliqué envisager la course pour la Maison Blanche, évoquant les élections de 2024 ou de 2028 comme potentiels horizons . En tout cas, c'est une affaire à suivre . . .