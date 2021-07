Bonne nouvelle, les discothèques réouvrent aujourd'hui

Le retour de la fête en boîte de nuit grâce au pass sanitaire.

par Team Mouv'

La tension monte, les boîtes de nuit pourront accueillir les fêtards ce vendredi 9 juillet 2021 . Les français vont enfin retrouver cette fameuse chaleur suffocante des boîtes, qui, on l'avoue nous manquait presque . Mais pour entrer il faudra montrer patte blanche à l'aide d'un pass sanitaire .

Des critères passés à la loupe

Pour avoir la chance de danser toute la night en boite il est nécessaire de s'armer de ce précieux pass sanitaire . Il faut être vacciné depuis plus de 15 jours ou présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures : c'est le sésame pour accéder à la fête . Sinon une autre possibilité existe, montrer une preuve d’une contamination au Covid - 19 de moins de six mois et de plus de 15 jours . En ce qui concerne les instructions pour les gérants de boîte de nuit, les établissements ne devront pas accueillir plus de 75% de leur capacité d'accueil comme l'explique nos confrères de FranceInfo. Bonne nouvelle pour ceux qui cherchaient l'amour sur la piste, les masques quant à eux, ne sont pas obligatoires . C'est toujours mieux de voir le visage de son crush !

Une réouverture, mais pas pour tout le monde

Face à ces mesures sanitaires strictes et difficiles à mettre en place, certaines boîtes de nuit ne pourront pas ouvrir leur portes ce vendredi 9 juillet . Le journal 20 Minutes a rapporté que "__70 % des établissements vont rester fermés cet été" d'après les propos de Christian Jouny, le délégué général du Syndicat des discothèques et des lieux de loisir . Ce chiffre élevé montre à quel point les patrons de boite de nuit sont encore dans l'incertitude quant à leur avenir .