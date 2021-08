Rentrée étudiante : Paris, Nice et Lyon parmi les villes les plus chères en 2021

Le coût de la vie a augmenté de 2,5% pour les étudiants en 2021, selon le syndicat Unef. Parmi les villes les plus chères, Paris, Bordeaux, Lyon ou encore Aix-en-Provence.

par Team Mouv'

Chaque année, le syndicat étudiant Unef classe les villes étudiantes de la plus chère à la moins chère. Selon l'Unef, le coût de la vie a augmenté de 2,5% pour les étudiants, alors que la précarité s'étend depuis le début de la crise sanitaire .

La cause de cette augmentation : les prix des transports en commun, + 0,97% en moyenne, et la baisse des aides directes ces dernières années .

Les villes les plus chères sont toujours les mêmes

En tête du classement des villes étudiantes établi par l'Unef, on retrouve Paris, où il faut près de 1 . 300 euros par mois à un étudiant pour vivre . Paris, ville la plus chère pour les étudiants, mais c'est la seule ville du classement où le prix de la vie baisse par rapport à l'année dernière . Une conséquence directe de l'encadrement des loyers de la capitale .

Le haut du classement est largement occupé par des ville d'Île - de - France. La ville de région la plus chère est Nice, 9e au classement de l'Unef .

A Marseille, Lille, Strasbourg ou Montpellier, il est possible de vivre avec moins de 1 . 000 euros par mois . Et pour dépenser le moins possible, moins de 800 euros par mois, il faut aller étudier . . . à Limoges !

Pour compenser cette hausse du prix de la vie étudiante, l'Unef appelle le gouvernement à revoir le système des bourses, pour qu'elles soient accessibles à plus de monde et plus adaptées .