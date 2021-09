R. Kelly risque la prison pour trafic sexuel

Reconnu coupable de trafic sexuel, le chanteur risque la prison à vie.

par Team Mouv'

Le chanteur mythique de I Believe I Can Fly n'est pas prêt de revenir . Reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels, R . Kelly risque à présent la prison à vie pour "trafic sexuel".

Après un long procès pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, kidnapping, corruption et travail forcé, R . Kelly a été reconnu coupable de ces chefs d'accusation . Le procès, qui a duré plus d'un mois, a pris en compte de nombreux éléments pour prouver que la star de R'N'B a mené ces activités criminelles de 1994 à 2018. Il est à présent devant le risque d'une condamnation à perpétuité.

R . Kelly impassible face à ses crimes

Face au déballage de ses crimes - les victimes racontent avoir été droguées, violées, emprisonnées et lui reprochent notamment des actes de pédopornographie, R . Kelly s'est montré impassible, le visage caché derrière son masque . Selon le journal Le Monde, on avocat a, lui, fait un rapide commentaire, se disant "déçu du verdict", et émettant l'idée de faire appel . Quoi qu'il en soit, il faudra encore attendre pour connaître le destin de R . Kelly : la peine qui fait suite au procès sera prononcée dans plusieurs mois, le 4 mai 2022 .

Onze personnes avaient porté plainte contre le chanteur, dont 9 femmes et deux hommes . Pour les féministes et le mouvement # metoo, ce jugement était extrêmement symbolique. En effet, pour la première fois, la majorité des victimes ayant porté plainte étaient des femmes noires . Un coup de force, alors que la voix des femmes issues de minorité est encore peu entendue .

Un jugement qui vient soulager les victimes, qui attendent désormais de savoir quel sera le sort de leur bourreau .