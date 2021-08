Qu'est-ce que le blob, la créature qui rejoint Thomas Pesquet à bord de l'ISS ?

L'astronaute Thomas Pesquet va accueillir un Blob à bord de l'ISS, une créature jaune et spongieuse qui fascine les scientifiques.

par Team Mouv'

La nouvelle recrue de la station spatiale internationale est un peu particulière . . . Elle est jaune et gluante, c'est un blob.

Ni animal, ni végétal, les blobs sont des créatures monocellulaires apparues sur Terre il y a plus de 500 millions d'années. De leur nom scientifique Physarum Polycephalum, les blobs ressemblent à des éponges et fascinent les biologistes . Le blob mange, grandit, se déplace et apprend, tout ça sans cerveau, sans patte, ni bouche.

Quatre morceaux de blob déshydratés vont décoller ce mardi, puis seront réceptionnés par l'astronaute Thomas Pesquet à bord de l'ISS. Leur épopée dans l'espace leur a valu d'être nommés Blobi Wan Kenobi 1, 2, 3 et 4, en référence à la saga Star Wars .

Un objet d'expérience dans l'espace et sur Terre

Certains vont être privés de nourriture, d'autres seront nourris de flocons d'avoine, dont il sont friands . En parallèle, les élèves de 4 . 500 écoles, collèges et lycées dans toute la France effectueront les mêmes expériences que l'astronaute .

Le but ? Comparer le comportement de ces créatures avec et sans gravité. Une initiative baptisée "Élève ton blob". "Les élèves et leurs enseignants compareront leurs observations en s’appuyant sur des photos et vidéos des résultats obtenus dans l’ISS, explique le Centre national d'études spatiales ( CNES ) . Elles seront postées au fur et à mesure de l’expérience sur ce site". Peut - être la source de nouvelles vocations . . .