Pyramide : une séquence raciste et sexiste de l'émission refait surface

Dans l'émission "Canap 95" diffusée sur TMC, une ancienne séquence de "Pyramide" fait polémique.

par Team Mouv'

Ce mardi 30 mars, TMC diffusait l'émission Canap 95, qui nous plongeait dans l'année 1995, avec de nombreuses images diffusées à la télé à l'époque . Et c'est l'émission Pyramide qui fait énormément parler avec des séquences jugées racistes et sexistes . Dans cette émission présentée par Patrice Laffont qui était diffusée le midi sur France, une femme noire était présente pour apporter les cadeaux aux candidats : Pépita . Et une fois sur le plateau, la personne reçoit des remarques très gênantes, et qui font évidemment polémiques aujourd'hui .

La femme est alors victime de sexisme de la part du présentateur et d'un candidat, puis va même être comparée à un chimpanzé sur une carte postale : "Oh c'est vous en photo pépit ! - sur la carte postale . " puis on entend : "c'est à force de manger des bananes, voilà ce que ça fait . "

Les différentes séquences sont disponibles dans le tweet ci - dessous . Un tweet qui cumule des dizaines de milliers de réactions .