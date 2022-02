Pour relancer la filière pro, pourquoi pas de nouveaux bacs sur le web, le sport, ou les jeux vidéos ?

Pour redorer l'image des filières professionnelles au lycée, la Fondation Jean-Jaurès propose la création de nouveaux bacs pros plus en accord avec les centres d'intérêts des élèves.

En finir avec l'image de "poubelle de l'Education nationale" qui colle à la peau des bacs pros : voilà l'ambition de la Fondation Jean Jaurès pour les 28 % de lycéens qui s'engagent en filière professionnelle.

Un filière mal vue et qui se précarise

Vu qu’leur seul souhait est qu’tu squattes la tess, on t’jette en BEP quand tu souhaites faire une fac de lettres. C’est bizarre comme les diplômes s’ressemblent dans l’ghetto.

Selon le rapport de la Fondation, les deux dernières réformes du bac, en 2009 et 2018, ont conduit à la baisse des moyens alloués aux filières professionnelles, et à la suppression de classes, renforçant encore cette mauvaise réputation.

Enfin, alors qu'ils sont censés arriver plus rapidement vers un emploi, seuls 36% des élèves de bac pro diplômés en 2020 et qui n'ont pas continué leurs études étaient salariés six mois plus tard.

Bac pro "jeux vidéo" ? Et pourquoi pas !