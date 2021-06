Pod'Classe : le lycée Marcel Pagnol de Marseille, vainqueur de la deuxième édition

Après le succès de sa première édition, Pod'Classe renouvelle l'expérience cette année. En collaboration avec le CLEMI, Mouv' a accompagné 15 établissements dans la création et le développement de podcasts articulés autour de l'écologie, de la lutte contre les discrimination et le numérique.

par Team Mouv'

Après la victoire du lycée Robert - Schuman de Metz l'année dernière, le concours Pod'Classe est revenu en 2021 pour une deuxième édition . En collaboration avec le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information ( CLEMI ), Mouv' a accompagné cette année 15 collèges et lycées, dont 7 situés en Cités éducatives, dans la création d'un podcast relié à un de ces trois sujets d'actualité qui touchent particulièrement les 12 - 18 ans : écologie et développement durable, lutte contre les discriminations, et la vie numérique .

Le lycée Marcel Pagnol de Marseille, lauréat de la deuxième édition de Pod'Classe

Composé de Ouafa Mameche, fondatrice de Face Cachée Editions et chroniqueuse pour Mouv', Virginie Sassoon, directrice adjointe du CLEMI et Nour - Eddine Zidane, rédacteur en chef en charge de l'éducation aux médias et à l'information de France Bleu et Mouv’, le jury de Pod'Classe a rendu son verdict ce vendredi .

C'est finalement le lycée Marcel Pagnol de Marseille qui remporte le Grand Prix de la deuxième édition de Pod'Classe. Déjà lauréat du concours Mediatiks en 2020, la jeune webradio de ce lycée composée de 7 élèves de Terminale réédite l'exploit cette année . Les lycéens ont fait le choix d'un sujet local en s'intéressant à la politique de végétalisation de Marseille et aux actions de lutte contre le réchauffement climatique mises en place par la ville. Entre les interviews et le reportage sur l'association "Clean my Calanques", le jury a tout particulièrement été séduit par l'échange original entre une petite - fille marseillaise et sa grand - mère niçoise autour des actions mises en places par les deux villes pour favoriser l'écologie, avec un intérêt pour la Coulée Verte de Nice .

Les élèves du lycée Pagnol de Marseille en studio avec Yasmina Benbekaï

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire avec notamment la mise en place des demies jauges en classe et le décalage des heures de travail à cause du couvre - feu, Abdelhafid Kherbouche, professeur en charge de la webradio du lycée Pagnol, a confié à Mouv' être fier de ses élèves et de leur enthousiasme .

Je suis surpris par la vitesse à laquelle les évènements se sont enchainés ! La webradio est née seulement en 2018 et nous accumulons déjà plusieurs récompenses . C'est incroyable !

Le podcast du lycée Marcel-Pagnol de Marseille, Grand Prix Pod'Classe 2021

Le collège Pierre Mendès France de Tourcoing, coup de coeur du jury

Le jury de Pod'Classe a également tenu à attribuer le prix "Coup de coeur" au collège Mendès France de Tourcoing. Le podcast de la classe média de Troisième de l'établissement du Nord a su convaincre le jury avec son reportage sur une entreprise locale de vêtements éco - responsables . Les 21 élèves de cette classe de Cité éducative se sont également démarqués par cette séquence humoristique et métaphorique dans laquelle un masque personnifié est jeté par terre . Au micro de Mouv', Émeline Bis a expliqué être "fière de ses élèves, de leur persévérance et de leur implication. "

Les élèves ont tendance à se dévaloriser à cause de leur milieu social d'origine . Ils sont peu favorisés et ont malheureusement un élargissement culturel faible . Ce projet a créé une vraie cohésion de groupe et une émulation entre les élèves . Ils font honneur au collège, et ils commencent par une victoire avant de rentrer au lycée !

Les élèves du collège Mendès France de Tourcoing, coup de coeur du jury de Pod'Classe

Le podcast du collège Pierre-Mendès-France de Tourcoing

Mouv' consolide son rôle dans l'éducation aux médias

En aidant à la création et à l'animation de podcasts et webradios scolaires, Mouv' et le CLEMI cherchent à éduquer aux médias en touchant des publics qui en sont plutôt éloignés, par méfiance ou méconnaissance, et à sensibiliser face à l'effervescence des fake news, notamment sur les réseaux sociaux, support préférentiel des adolescents . Après le lancement de cette édition 2020 - 2021, plusieurs intervenants et journalistes de Mouv' ont animé des ateliers directement dans les établissements participants autour du travail de la voix, de la construction d'un reportage, de la façon de mener une interview ou encore de l'écriture de chroniques . Les encadrants ont suivi le projet de sa création à son aboutissement en faisant part de leurs conseils et en revenant sur les points d'amélioration du podcast .

Retrouvez l'ensemble des productions participantes au concours Pod'Classe 2021

Catégorie "écologie et développement durable"

Le podcast du lycée Professionnel Arthur Rimbaud (Ribécourt-Dreslincourt)

Le podcast du collège Ernest-Renan (Saint-Herblain)

Catégorie "lutte contre les discriminations et questions de genre"

Le podcast du lycée Marie-Marvingt (Tomblaine)

Le podcast du Collège Belle-Etoile (Montivilliers)

Le podcast de la Cité scolaire Réné Billeres (Argelès-Gazost)

Le podcast du collège Albert-Schweitzer (Créteil)

Le podcast du collège Robert-Desnos (Orly)

Le podcast du collège Condorcet (Nîmes)

Catégorie "vie numérique"

Le podcast du lycée Claude Nicolas Ledoux (Besançon)

Le podcast du collège Denis-Diderot (Besançon)

Le podcast du collège Martin-Luther-King (Villiers-le-Bel)

Le podcast du collège Pablo - Picasso ( Montesson )