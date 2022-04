Pixel War : les streamers français affrontent le reste du monde dans une guerre des pixels

Derrière Kameto, les streamers français ont mené une véritable guerre mondiale des pixels sur Reddit.

par Team Mouv'

Depuis le 1er avril, une énorme guerre fait rage sur le réseau social Reddit, entre plusieurs groupes bien organisés. On peut même parler d'une "guerre mondiale", puisque de nombreux groupes issus des quatre coins du monde sont représentés.

En fait, tout se déroule en ce moment sur le Reddit Place, après un lancement en 2017, le concept est de retour et devrait se terminer ce lundi soir. Sur un immense canevas de plusieurs millions de pixels, chaque internaute peut s'inscrire pour poser un pixel de couleur toutes les 5 minutes.

La France se mobilise

Depuis dimanche soir, la France se mobilise de manière grandiose, sous les ordres de Kameto et de ses lieutenants : Locklear, Zerator ou encore Inoxtag, Squeezie, Hugo Decrypte et SEB. Les communautés des streamers se sont réunies pour camper en bas à gauche du canevas et dessiner un immense drapeau de la France avec une Tour Eiffel.

Malgré les attaques des groupes ennemis, la France réussit à garder la main sur son illustration et résiste avec rage. Après la Tour Eiffel, les français ont dessiné Zidane, avec un croissant, l'Arc de Triomphe et le Louvre. Un hommage pour Népal a aussi été fait sur le canevas.

