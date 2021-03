Pierre Ménès viré de FIFA par EA Sports

EA France a réagi, et la sanction est finalement tombée pour le journaliste Pierre Ménès.

par Team Mouv'

Alors que EA France réagissait ce mercredi 24 mars, en expliquant qu'il prenait très au sérieux la situation, l'éditeur a finalement pris une décision le lendemain ( ce jeudi 25 mars ) . La branche française d'Electronic Arts a publié un tweet ce jour, informant de sa décision de rompre son partenariat avec Pierre Ménès .

Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui

Dans ce communiqué, EA France annonce une rupture avec le journaliste qui était chargé des commentaires du jeu de football FIFA depuis 2017 . "Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA SPORTS FIFA . Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui . EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu . " avant d'ajouter dans les tweets suivants :

"Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel . Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix"