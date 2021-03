Paris Match verse 40 000 euros à un SDF pour non-respect du droit à l’image

L'hebdomadaire n'a pas flouté le visage d'un SDF lors de son reportage sur le crack dans la station de métro parisienne Max-Dormoy.

par Team Mouv'

Comme l’a rapporté Le Parisien ce week - end, le magazine Paris Match a été condamné par le tribunal de Nanterre a versé 40 000€ de dommages et intérêts à Felix. Félix ( prénom modifié ) est un parisien sans domicile fixe de 48 ans qui, en janvier 2018, a découvert sa tête en pleine page du magazine pour un reportage sur le crack à la station de métro Max - Dormoy ( Paris 18e ) .

Félix n’a aucun mal à reconnaitre son addiction . Non, ce qu’il reproche à Paris Match c’est d’avoir utilisé son image sans son consentement. Son visage n’est pas flouté, comme le sont pourtant ceux des policiers sur la page suivante . L’homme est facilement reconnaissable avec son bonnet bleu et son chien près de lui .

La justice défend le droit à l'image pour tous

C’est par le biais d’une association que Félix sera mis en relation avec un cabinet d’avocat . Ensemble, ils attaquent l’hebdomadaire en justice et obtiennent gain de cause en mai 2019 . Paris Match est condamné à 10 000€ de préjudice et a pour obligation de retirer la photo de son site internet, mais aussi de son application mobile . Ce qu’il ne fera pas. La tête du SDF disparait bien du site mais reste sur l’appli .

Les avocats du plaignant retournent dans l’arène pour faire retirer définitivement cette photo de toutes les plateformes . En décembre dernier, les avocats Camille Auvergnas et Martin Vettes font à nouveau plier Paris Match qui doit, cette fois, verser 30 000€ à Félix, soit un total de 40 000€ de dommages et intérêts en tenant compte des deux jugements . Dans son jugement, le tribunal de Nanterre a souhaité revenir sur un point essentiel de sa décision : "chacun dispose, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, du droit au respect de sa vie privée et jouit sur son image d'un droit exclusif lui permettant de s'opposer à sa fixation ( . . . ) sans autorisation préalable" . Pas besoin d’être Kanye pour défendre son droit à l’image .