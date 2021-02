"Paranormal Activity" : un reboot est prévu

La saga la plus rentable de l'histoire du film d'horreur n'en a pas fini avec nos nerfs ! Oren Peli, le créateur du film original reprend le flambeau du côté de la production pour un reboot, il s'agira du 7e volet, repoussé en raison de la crise sanitaire, sa sortie est prévue pour 2022.

par Team Mouv'

Personne ne misait sur ce film d'horreur à petit budget ( soit 15 000 dollars ) , mais à la surprise générale, Paranormal Activity a récolté au total 401 millions de dollars aux États - Unis et 872 millions de dollars de recettes mondiale .

Ce qui fait de la saga la plus rentable de l'histoire du film d'horreur .

Le premier volet est sorti en 2009, et depuis 6 autres opus ont vu le jour dans les salles obscures . La saga reprend un genre cinématographique popularisé en 1999 par le cultissime "Le projet Blair Witch" : le "found - footage", qui consiste à présenter un film comme étant un enregistrement vidéo authentique, ainsi, le film est basé sur des films tournés par les protagonistes de l’histoire .

On a une bonne nouvelle ( enfin, on l'espère pour les amateurs du genre ) puisque ce n'est pas fini . Selon Hollywood Reporter, le réalisateur William Eubank sera derrière la caméra (Underwater, The Signal) , Christopher Landon à l’écriture ( réalisateur de Happy Death Day et scénariste de Paranormal Activity. Il a écrit les volets 2, 3 et 4 ) et Oren Peli, le réalisateur du tout premier volet, sera à la production de ce nouveau Paranormal Activity. Pour le moment aucun détail n'a fuité concernant le scénario mais on peut aisément imaginer qu'il sera question de famille chelou, de forces surnaturelles pas très cool et d'enregistrements de mauvaises qualité . . .

Le film sortira en salles le 4 mars 2022 aux Etats - Unis .