Panzani offre 20 tonnes de pâtes aux étudiants précaires

Face aux appels à l’aide des étudiants en précarité, la marque de a décidé d’offrir 20 000 paquets de pâtes répartis entre les régions parisienne et marseillaise.

par Team Mouv'

Selon une étude de l’Observatoire national de la vie étudiante publiée en janvier 2021, un étudiant vit en moyenne avec 919€ par mois et plus du tiers de ce budget est avalé par le paiement du loyer . À la fin du mois, 26% d’entre eux déclarent donc ne pas avoir assez d’argent pour couvrir leurs dépenses.

C’est pour parer à cette précarité grandissante que Panzani a lancé une campagne de dons ce lundi 15 mars . La marque française a décidé d’offrir 40 000 paquets de pâtes à des associations étudiantes . Une opération qui durera une semaine seulement . "La précarité étudiante, nous a particulièrement touché, souligne Valérie Bauchêne, directrice marketing de Panzani, dans les colonnes du Parisien . Devant cette situation exceptionnelle, il nous semblait important de prendre part aux différentes mobilisations ."

Cette opération va couvrir une vingtaine de campus universitaires regroupés autour des deux sites de production de la marque : Marseille et Nanterre. Les pâtes seront d’abord distribués à des associations étudiantes chargées par la suite de redistribuer ces denrées . En Île - de - France, une partie des paquets sera livrée au Grand Control dans le 12e arrondissement de Paris et distribuée par l’association Linkee. Pour son directeur, Julien Meimon, la précarité étudiante a été "relativement sous - estimée", cette opération est donc "importante et réjouissante ."