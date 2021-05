Vaccins : ouverture des réservations pour les +18 ans

L'ouverture officielle de la vaccination à tous les majeurs, sans critère d'âge ni de comorbidité, est fixée au 15 juin mais le gouvernement vient d'ouvrir une possibilité de se faire vacciner dès le mercredi 12 mai avec les doses restantes.

par Team Mouv'

La campagne de vaccination s'accélère, comme annoncé par Emmanuel Macron, si les personnes de 50 ans et plus peuvent être vaccinées à partir du 10 mai quelle que soit leur situation, il est désormais possible pour les personnes ayant entre 18 et 49 ans, sans comorbidités, de se faire vacciner avec les doses restantes dès le mercredi 12 mai .

En effet, de nombreuses doses ne sont pas utilisées, pour éviter le gaspillage et accélérer la vaccination, des outils comme Covidlist, vous prévient dès qu'une dose est disponible près de chez vous . Maintenant c'est Doctolib qui facilite les prises de rendez - vous . Le PDG du site Doctolib, Stanislas Niox - Château a annoncé la nouvelle sur Twitter .

Il existe également d'autres outils, Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker, a mis à disposition ViteMaDose un outil qui analyse les différentes plateformes de réservation de rendez - vous de vaccination afin de détecter les créneaux disponibles . Un fonctionnalité conçue spécifiquement pour les + de 18 ans : Chronodose permet de trouver une dose de vaccin Covid19 en 24h .

Le Premier Ministre, Jean Castex se veut confiant, enfin une embellie se profile, il a déclaré au Parisien :

Nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire .