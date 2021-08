OnlyFans va bannir les contenus sexuellement explicites de sa plateforme

Nouvelles réformes chez Onlyfans : les contenus sexuels seront bannis.

par Team Mouv'

Il y a du nouveau chez Onlyfans, le service d'abonnement au contenu photo et vidéo : la plateforme connue pour son caractère érotique va changer ses conditions d'utilisation .

La chasse au contenu pornographique

En effet, comme le rapporte Le Monde, la plateforme anglaise a annoncé vouloir interdire les contenus sexuels : "Afin d’assurer notre fonctionnement dans la durée et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos règlements . Ces changements sont nécessaires pour nous conformer aux requêtes de nos partenaires financiers et services de paiement en ligne . " a déclaré l'entreprise .

Cette décision est le résultat d'une pression des partenaires financiers de la plateforme, notamment les services de paiement comme Mastercard et Visa qui ont annoncé que leurs cartes de crédit ne pourraient plus être utilisées dans l’immédiat pour effectuer des paiements sur le site . Toujours selon Le Monde, la plateforme précise que les créateurs pourront toujours mettre en ligne de la nudité tant qu'ils se conforment aux nouvelles règles du site qui interdisent la promotion de la violence, des armes à feu, les contenus sexuels extrêmes ou criminels, comme la zoophilie ou le viol . . . mais n'interdit pas l'érotisme ni la pornographie .