Omar Soumaré, acteur dans "Les Misérables" victime d'une tentative d'homicide

L'acteur Omar Soumaré, dans le film "Les Misérables" a été victime d'une tentative de meurtre.

par Team Mouv'

Les faits ce sont produits dans la nuit de mardi 23 au mercredi 24 février, à Corbeil - Essonne . Omar Soumaré, acteur du film Les Misérables, mais également dans les clips de PNL, a été visé par plusieurs coups de feu .

Un contrôle de voiture

C'est lors d'un contrôle de routine, pour non - respect du couvre - feu, sur les coups de 3 heures du matin que les policiers de la BAC interpellent une voiture . Au volant de la voiture se trouve une femme et un jeune homme coté passager . Au même moment de la verbalisation en cours, surgit un autre homme lourdement armé d'un objet massif qui menace de s'en prendre au conducteur . L'homme venu régler ses comptes se trouve être le grand frère de l'acteur Omar Soumaré, plus connu sous le pseudo de Macha Django . Il déclarera que le jeune homme au volant, était l'auteur des coups de feu destinés à son petit frère Omar . Des faits confirmés par l'acteur lui - même; indiquant même la présence de douilles .

Après vérifications sur place, les policiers ont découvert trois étuis de calibre 7,65 au sol, à l’endroit indiqué .

Une histoire de dette

Comme le rapporte Le Parisien, il ne s'agirait pas d'un règlement de compte entre bandes rivales, comme on a pu le voir ces derniers temps, mais plutôt d'une histoire de dette . Plus précisément, une voiture prêtée qui n'aurait pas été rendue comme convenu . L'auteur des coups de feu, âgé de 18 ans seulement, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue . Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d’Evry - Courcouronne .