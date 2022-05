Non monsieur Bardella, Mbappé n'est pas un modèle d'assimilation : il est né en France

Pourquoi Bardella se trompe en parlant de l'assimilation" de Mbappé.

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, a qualifié Mbappé de "modèle d'assimilation". On vous explique pourquoi cette prise de parole est problématique.

Le chouchou des Français a sans doute eu les oreilles qui sifflent ce 24 mai. En effet, alors que Jordan Bardella était l'invité de France Info, le politicien a pris la parole concernant Mbappé, qu'il félicite pour son choix de rester au PSG. Mais les mots choisis par le président du RN ont consterné les spectateurs par leur maladresse : sous couvert de célébrer le talent et les décisions du footballeur, celui-ci a impliqué qu'il ne serait pas né en France, remettant encore une fois la question de l'immigration au centre d'un débat qui n'a rien à voir avec le sujet.

Kylian est né Français

Face à Salhia Brakhlia, Bardella se félicite en effet de la dernière grosse victoire du PSG, à savoir garder Mbappé dans l'équipe. Interviewé quant à la responsabilité du Qatar dans ce choix, il choisit de louer plutôt "l'assimilation" du joueur français. *"****Je dis bravo Kylian. Son parcours est un modèle d’assimilation, notamment pour la jeunesse issue de l’immigration et pour la jeunesse de banlieue. C'est un symbole fort",* commence le politicien d'extrême-droite avant d'être repris par la journaliste, qui lui précise que Mbappé est né en France.**

Apparemment déstabilisé, Bardella réplique : *"mais sa mère est sénégalaise!",* avec un aplomb déconcertant quand on sait que cette remarque est complètement fausse - la mère de Kylian est française, née en France, de parents algériens. Quant au père du joueur, il est Camerounais. Et cela ne change pas le fond de la question : Mbappé n'est pas un modèle d'assimilation, puisqu'il est né Français. Alors, que peut-on lire dans cette erreur de la part d'un président de groupe politique ? Pour certains observateurs, ce lapsus flirterait avec un racisme déguisé et prétendument bienveillant.

Nouvelle bourde pour le RN, alors même que le parti est régulièrement repris pour ses dérives identitaires. Quant à Mbappé, ce n'est sans doute pas ça qui va arrêter le sportif, à qui tout réussit.