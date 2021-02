Nicki Minaj : le chauffard qui a tué son père a été arrêté

Le chauffard qui a provoqué la mort de Robert Maraj, le père de Nicki Minaj, a été arrêté par la police le 17 février 2021.

par Team Mouv'

La fin d’une courte cavale . Charles Polevich, un homme de 70 ans, s’est rendu à la police du comté de Nassau, à New York, mercredi 17 février . Il avait percuté en voiture Robert Maraj, le père de Nicki Minaj qui se promenait près de chez lui, dans la soirée du 13 février, provoquant sa mort.

Charles Polevich avait tenté de modifier et de cacher sa voiture, pour éviter que les autorités ne remontent jusqu’à lui. Grâce à la vidéosurveillance, les policiers sont parvenus à localiser le chauffard en fuite, le contraignant à se rendre .

Le chauffard est "bien conscient de ce qu'il a fait"

"Il est absolument conscient de ce qu’il s’est passé . [ … ] Il est sorti de son voiture et a regardé le défunt, puis il est remonté dans sa voiture et a consciemment pris la décision de partir . Au lieu d'appeler le 911 ou d’appeler une ambulance, il est rentré chez lui et a dissimulé son véhicule" explique le lieutenant en charge de l’affaire .

Charles Polevich a été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident mortel et d’avoir falsifié des preuves . Il a plaidé non - coupable et a été remis en liberté, après avoir payé une caution de 250 000$, selon son avocat . Rien ne permet d’affirmer que le chauffard était sous l’emprise d’alcool ou de drogue au moment de l’accident .

L’enquête se poursuit, a fait savoir la police, qui est relation avec la famille de Robert Maraj pour les tenir au courant des avancées . Nicki Minaj ne s’est pas encore exprimée publiquement à ce sujet .