Nekfeu en mission humanitaire au Burundi

Nekfeu a été aperçu dans le cadre d'une mission humanitaire au Burundi.

par Team Mouv'

Ce n'est pas la première fois qu'on voit Nekfeu en mission humanitaire . Déjà fin 2019, le rappeur était parti à Marrakech pour venir en aide aux enfants en difficulté. Cette année encore, Nekfeu donne de sa personne pour aider, toujours aussi impliqué dans ces causes .

Comme l'a relevé le compte fan Feu Infos, Nekfeu a été aperçu au Burundi, toujours au côté de l'ONG Bani Street, qui a pour mission d'offrir un accès à l'éducation aux enfants rohingyas et réfugiés partout dans le monde .

Une vidéo et une photo ont été partagées sur les réseaux sociaux . Dans une story Instagram, on peut voir Nekfeu et Moussa en train d'apprécier le paysages des chutes de la Karera, une série de cascades située au Burundi dans la province de Rutana .