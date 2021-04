Nantes : il vend du shit étiqueté "Véritable Petit Beurre"

Le marketing a son importance et beaucoup de dealers font preuve d'une grande créativité en la matière. La Police a saisi à Nantes, plusieurs sachets de cannabis présentés dans un étui en plastique reprenant le design d'un sachet de gâteaux "Petit Beurre".

par Team Mouv'

Direction Nantes, et plus précisément dans le quartier Malakoff où la police de Loire - Atlantique a interpellé un individu en possession d'un couteau et de plusieurs sachets de cannabis. Mais la surprise fut grande quand la brigade a découvert le packaging léché des pochons de cannabis, le dealer s'est entièrement inspiré d'un paquet de gâteaux très connu, les "Petit Beurre" de la marque Lu :

La police a découvert une trentaine de sachets cachés dans un local à vélo . Une information repérée par France Bleu .