Nantes : des jeunes escaladent un immeuble pour sauver une famille de son appartement en feu

Dimanche après-midi, des jeunes nantais ont escaladé la façade d'un immeuble pour sauver la vie d'un couple et de leur bébé de 6 mois bloqués dans leur appartement en feu.

par Team Mouv'

C’est le dimanche 28 mars, dans l’après - midi, qu’un feu se déclenche dans un immeuble du quartier Bottière au nord - est de Nantes . Alors que les flammes se répandent petit à petit dans tous les appartements du bâtiment, des habitants se retrouvent vite pris au piège dans les fumées épaisses et irritantes . Des cris se font entendre depuis une habitation du troisième étage où un couple et son bébé de six mois sont bloqués.

Même si les pompiers ont rapidement été prévenus, il semble qu’ils n’arriveront pas à temps pour sauver les parents et leur enfant . C’est à ce moment que plusieurs jeunes du quartier décident d’escalader la façade de l’immeuble pour leur porter secours . Chacun accroché à un balcon, ils ont réalisé une chaîne humaine pour évacuer la famille .

On s'est organisés pour pouvoir sauver le bébé avant tou_t, explique Anass, un des sauveteurs, à France 3, _ensuite on s'est organisés pour monter de balcon en balcon, de faire une sorte de chaîne humaine, on a sorti d'abord la maman, ensuite le papa

Au bord de l’asphyxie, la famille a rapidement été évacuée aux urgences . La fillette de 6 mois a été transportée aux urgences pédiatriques en urgence absolue et ses parents ont été pris en charge au CHU de Nantes en urgence relative.

Une pétition a été mise en ligne dans la soirée, demandant à Emmanuel Macron de reconnaître "Honneur et Reconnaissance pour les héros de la Bottière" .