Naïri Zadourian, avocate de DA Uzi : pourquoi tant de haine ?

Naïri Zadourian, avocate pénaliste de 28 ans, est la cible de menaces de mort et de viol sur Twitter depuis que son client Da Uzi a été relaxé pour trafic de drogue et détention d’armes. Elle a mandaté des avocats pour se défendre et s’extraire de cette situation pesante.

par Faouzi Tritah