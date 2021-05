N.O.S de PNL sensibilise à nouveau sur la situation en Palestine

Après une première déclaration sur la situation en Palestine, N.O.S réitère à nouveau ses propos afin de sensibiliser ses fans.

Habituellement discret sur les réseaux sociaux, voir absent, N . O . S qui compose le duo PNL, s'est exprimé sur le conflit en cours au Proche - Orient où la Palestine se retrouve au cœur de tirs de roquette et de bombardements incessants, laissant ainsi des milliers de familles à la merci de la guerre de pouvoir en cours . Au 14 mai on relevait au moins 120 Palestiniens et 8 Israéliens tués . Pour dénoncer cette situation, le rappeur N . O . S de PNL était alors sorti de son silence pour s'exprimer sur la situation et apporter son soutien au peuple palestinien . Un message dans lequel il appelait à la paix .

On ne peut pas faire grand chose, mais on ne peut pas vivre sans rien dire

Touché par la situation comme beaucoup, N . O . S s'est à nouveau exprimé sur ses réseaux pour sensibiliser les internautes sur le sort des familles et surtout des enfants, premières victimes de cette guerre de pouvoir : "Des petits garçons et petites filles terrorisés continuent de mourir dans la peur, les pleurs et le sang . " voilà ce qu'on pouvait lire dans son message . Conscient du manque de moyens, il conclut également par "On ne peut pas faire grand chose, mais on ne peut pas vivre sans rien dire . Merci pour eux" . Une manière de rappeler que si à notre échelle de citoyens nous sommes impuissants, nous avons toujours le choix de dénoncer et d'alerter sur les injustices qui se déroulent à la vue de tous .

Un nouveau message pour sensibiliser

Un nouveau message laissé cette nuit ( 18 mai ) par le rappeur pour la Palestine à travers lequel il demande aux internautes de se sensibiliser à la cause des enfants victimes de ce conflit .

Plus tard, N . O . S a posté une story suivante en demandant de ne pas faire d'amalgame .