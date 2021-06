Moutarde et pastèque : le nouveau challenge WTF de TikTok

TikTok est le réseau social de tous les challenges, si certains sont stupides et dangereux d'autres sont simplement farfelus. Depuis 1 mois, le hashtag #watermelonmustard cartonne, l'idée est d'associer de la pastèque et de la moutarde américaine.

par Team Mouv'

TikTok est le temple des challenges improbables ! Celui - ci relève de l'audace culinaire car associer de la pastèque et de la moutarde peut paraitre repoussant mais contre toute attente, beaucoup de testeurs ont été agréablement surpris . Avant que ce challenge fasse le tour du web, l'épicentre du phénomène a été localisé à Los Angeles aux Etats - Unis .

Tout part d'une vidéo de Young Yuh, tiktokeur à plein temps, connu pour ses masques de beauté sur sa chaine yayayayoung. Le jeune homme est à la base vlogueur spécialiste des restaurants et c'est avec sa seconde chaîne yayayayummy, qu'il teste des combinaisons gustatives audacieuses . Le voici en action :

La pastèque et la moutarde jaune, croyez - moi, c'est tellement bon !

undefined J’autorise Gérer mes choix

Young Yuh, contacté par BFMTV, est le premier surpris par un tel engouement : "Je ne me doutais pas du tout que le combo pastèque - moutarde prendrait une telle ampleur . Honnêtement, c'est une combinaison d'aliments que je mange depuis très longtemps__, et je voulais juste la partager avec le monde entier ! . " C'est chose faite puisque le hashtag # watermelonmustard cumule 21 millions de vues et # watermelonandmustard, 3,5 millions, sur TikTok .

Les tiktokeurs ont testé, voici leurs réactions

Une association qui détonne mais avant de dire que l'on aime pas, encore faut - il goûter . . . Et beaucoup sont surpris par le goût "pas si horrible que ça" voire même bon, quand d'autres trouvent la combinaison franchement infâme :

undefined J’autorise Gérer mes choix

undefined J’autorise Gérer mes choix

undefined J’autorise Gérer mes choix

La chanteuse Lizzo s'est prêtée au jeu et visiblement . . .

undefined J’autorise Gérer mes choix

Young Yuh a déjà publié plusieurs autres vidéos pour tester des saveurs que rien ne prédestinent à être mariées comme l'huile pimentée et la glace vanille, la fraise et la sauce soja ou encore le tofu et le sirop de chocolat . . .