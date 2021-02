Mort de Malcom X : sa famille demande la réouverture de l’enquête

Les filles de Malcolm X ont demandé à ce que l’enquête sur sa mort soit réouverte, après un nouveau témoignage.

par Team Mouv'

Un rebondissement inattendu, 55 ans après l’assassinat de Malcolm X . Le 21 février 1965, l’activiste Afro - Américain a été abattu en plein discours à New York . Trois personnes ont été reconnues coupables en 1966, mais depuis, le mystère reste entier sur les commanditaires de ce meurtre .

Dans une lettre, publiée à titre posthume, un ancien policier nommé Raymond Wood accuse le FBI et la police de New York d’avoir commandité l’assassinat de Malcolm X. L’officier de police en question avait été infiltré dans l’entourage du militant, et était donc au plus près de l’affaire . Le documentaire Who Killed Malcolm X?, sorti sur Netflix en février 2020, avait déjà fait l’effet d’une bombe et poussé le procureur de Manhattan à réexaminer le dossier .

Les filles de Malcolm X demandent justice

Cette fois, ce sont les filles de Malcolm X, également connu sous le nom de El - Hajj Malek El - Shabazz, qui réclament une réouverture de l’enquête. "Tout élément qui permette de mieux connaître la vérité sur cette terrible tragédie devrait être examiné avec soin" a précisé Ilyasah Shabazz, l’une des filles de Malcolm X .

La police de New York a déclaré à l’AFP qu’elle "reste prête à contribuer à cet examen de quelque manière que ce soit" . Le FBI n’a pas encore communiqué . Les deux entités sont accusées par Raymond Wood d’avoir gardé secrets plusieurs éléments de l'enquête . Le procureur de Manhattan a fait savoir que le dossier était en train d’être examiné .