Montpellier : une habitante interpelle Emmanuel Macron sur le manque de mixité sociale

Une mère de famille a expliqué au président que son fils lui avait demandé "si le prénom Pierre existait vraiment ou s'il n'était que dans les livres".

par Team Mouv'

La vidéo de la conversation a été vue plus de 400 000 fois en moins d'une journée : une habitante de Montpellier a interpellé Emmanuel Macron alors qu'il était en déplacement dans la ville lundi pour annoncer le renfort de 50 policiers .

Manque de mixité sociale

La mère de famille, membre du conseil du quartier de la Paillade, a rapporté au président ce que lui avait dit son fils : "Mon fils qui a 8 ans m'a demandé si le prénom Pierre existait vraiment ou s'il n'était que dans les livres . "

Elle lui a répondu qu'il y a vraiment des personnes qui s'appellent Pierre .

Pour elle, l'interrogation de son enfant vient du fait qu'il n'y a pas assez de mixité sociale dans le collège du quartier. "Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage", explique - t - elle, disant avoir été "choquée" par la question de son fils .

Emmanuel Macron n'a pas fait de commentaire mais a eu l'air surpris par cette déclaration . Il a haussé les sourcils, derrière son masque . Le président, accompagné du ministre de l'Intérieur et du maire socialiste de Montpellier, a ensuite participé à une table ronde à la CAF avec des acteurs de terrain qui luttent contre la délinquance .

Beaucoup de réactions

Cet échange avec le président a été vu quasiment un demi - million de fois en moins d'une journée et a provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Certains envoient tout leur soutien à cette femme et dénoncent, comme elle, le manque de mixité .

Mais d'autres réactions, venant de la droite et de l'extrême droite, déplorent le fait que cette femme portait le voile et expliquent le manque de mixité sociale par les difficultés à vivre dans les quartiers populaires quand on s'appelle Pierre .

Les élus Valérie Boyer, Eric Ciotti ou encore Gilbert Collard ont relayé un article de Sud - Ouest parlant d'un homme de 68 ans s'appelant Pierre qui a été tué samedi 10 avril au pied d'un immeuble à Floirac, en Gironde, car il avait fait une remarque à une bande de jeunes .