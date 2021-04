Moha La Squale condamné à six mois de détention à domicile

Le rappeur Moha la Squale a été condamné à six mois de détention à domicile pour outrage et rébellion.

par Team Mouv'

Le rappeur de 25 ans avait été interpellé à Paris en juin 2020 après un contrôle routier agité lors duquel il avait injurié trois policiers . Et ce jour, 15 avril 2021, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement . Moha La Squale a été condamné, à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion lors d'un contrôle de police à Paris, en juin 2020 . La peine est finalement plus clémente que les dix mois de détention à domicile requis par la procureure lors de son procès en mars .

Comme l'indique l'AFP, le rappeur absent lors du délibéré et à l'étranger selon son avocat, a également été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à verser des amendes entre 400 et 500 euros aux trois policiers qui s'étaient portés parties civiles

Sur les vidéos de l'interpellation qui avaient été diffusées, le rappeur avait été filmé entrain d'insulter les agents . Ce jour de juin 2020, les policiers qui procédaient au contrôle s'étaient aperçus que Moha faisait déjà l’objet d’un mandat de recherche pour refus d’obtempérer aggravé .