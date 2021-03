Mister You condamné à 2 ans de prison

En février 2019, Mister You avait fait la promotion d'un point de deal sur Snapchat.

par Team Mouv'

Les faits remontent à février 2019, lorsque le rappeur avait fait la promotion du réseau de drogue Caliweed 94, sur Snapchat . Il s’était filmé en train de fumer du cannabis provenant d’un point de deal de Villejuif, dans le Val - de - Marne, à qui il adressait une "spéciale dédicace" .

En novembre 2019, en première instance, Mister You avait été condamné par le tribunal de Créteil à un an sous bracelet électronique et reconnu coupable d’acquisition de stupéfiants . Une infraction dont il a été relaxé mardi en appel, comme l'indique l'AFP : "Il s’agit d’un arrêt incohérent : on relaxe d’une infraction, sans en tirer les conséquences sur la peine", réagit son avocat Robin Pinsard, annonçant son intention de se pourvoir en cassation .

Finalement, Mister You a été condamné mardi en appel à Paris à une peine de 24 mois de prison aménageable pour avoir fait la promotion de cet important point de deal de banlieue parisienne . Lors de la première instance, le rappeur avait déclaré : de la "connerie" et de la "pure bêtise", "Au bout de deux heures j’ai retiré la vidéo . "