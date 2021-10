Mike Tyson prêt à affronter l'un des frères Paul

Mike Tyson annonce qu'il se battrait bien contre Jake ou Logan Paul : "Ce serait beaucoup d'argent".

par Team Mouv'

Mike Tyson se dit prêt à monter sur le ring avec l'un des frères Paul, car cela pourrait lui rapporter une grosse somme d'argent .

Tyson préfèrerait affronter Logan

C'est lors d'un récent épisode de sa série Hotboxin' avec comme invité spécial Freddie Gibbs, que le boxeur a fait cette annonce . Les deux hommes ont conversé et ont commencé à parler de la façon dont "la boxe s'est effondrée" et ont énuméré certains des matchs qu'ils aimeraient le plus voir .

Gibbs a déclaré "Il faut juste qu'ils organisent les bons combats, mec . Tu vois ce que je veux dire ?" avant de critiquer la récente montée en puissance des combats de boxe de célébrités : "J'en ai marre de voir tous ces combats de Jake Paul et tout ce genre de merde . " Ce à quoi Iron Mike a répondu "Ce sont les combats qui rapportent de l'argent . Ces gars - là ont 75 millions de personnes qui les regardent . "

Gibbs a ensuite demandé à Kid Dynamite s'il était ouvert à un combat contre Jake ou son frère, Logan Paul . La légende de la boxe n'a pas hésité à répondre : "Bien sûr que oui . Ils le feraient, ça ferait beaucoup d'argent". Tyson a poursuivi en disant qu'il préférerait affronter Logan, qui pèse 86 kg et qui a récemment tenu huit rounds contre Floyd Mayweather . Gibbs s'est ensuite demandé si les frères auraient le courage d'accepter un tel défi . Tyson a répondu qu'il était convaincu que cela se produirait, car ils pourraient gagner beaucoup d'argent .

Ces commentaires surviennent quelques mois après que Logan ait déclaré qu'il pourrait battre Tyson, dans un match de boxe, citant leur différence d'âge comme son plus grand avantage . "Quelqu'un a mentionné Mike Tyson", a déclaré le YouTuber de 26 ans devenu boxeur en juin dernier . "Mon avocat l'a mentionné et il m'a dit : 'Nan, Tyson va t'arracher la tête, tu n'as aucune chance' . Je lui ai dit : 'Je viens de traverser tout ça' . Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas battre Mike Tyson . Il est vieux, vieux . "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix